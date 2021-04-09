Премьер-министр Южной Кореи посетит Иран

Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Глава иранской делегации на переговорах по иранской ядерной сделке и замглавы МИД Аббас Аракчи заявил, что до тех пор,пока Соединенные Штаты не снимут все антииранские санкции и не вернутся к соблюдению СВПД, никакая ядерная деятельность Ирана, особенно в области обогащения не будет остановлена​​или даже сокращена.