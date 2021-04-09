9 апр. 2021 г., 18:22
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News Code: 84289422
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Премьер-министр Южной Кореи посетит Иран

Премьер-министр Южной Кореи посетит Иран

Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил в пятницу, что премьер-министр Южной Кореи Чунг Се-Кюн посетит Иран 11-12 апреля, где планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества между Сеулом и Тегераном.

Хатибзаде заявил в пятницу, что премьер-министр Южной Кореи посетит Иран для укрепления традиционно дружественных отношений между Сеулом и Тегераном.

"Премьер-министр Южной Кореи также обсудит замороженные денежные средства Ирана в южнокорейских банках из-за санкций США", добавил официальный представитель МИД Ирана.

Представитель министерства иностранных дел Ирана сообщил, что во время своего визита в Иран Чунг встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани и другими высокопоставленными иранскими официальными лицами, включая спикера парламента Ирана Мохаммеда Багера Галибафа и советника верховного лидера Исламской революции Али Лариджани.

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