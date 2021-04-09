Иранский борец завоевал путевку на Олимпийские игры

9 апреля в Алматы (Казахстан) стартовал азиатский квалификационный турнир, где Иранец вел борьбу в весовой категории до 67 кг. для завоевания лицензии достаточно было выйти в финал.

В поединке за выход в финал Джузупбеков встретился с индийским борцом, которого победил и вышел в финал.

Спортсмен из Ирана вышел в финал и завоевал путевку на Олимпийские игры в Токио.

Эта лицензия стала для сборной Ирана по греко-римской борьбе четвертой по счету. Ранее путевку на Игры завоевали Алиреза Неджати, Мохаммад Али Гараи и Амир Касеми.