Разминирование должно соответствовать Уставу ООН: постпред Ирана

Об этом заявил Тахат-Раванчи на прошедшем заседании Совета Безопасности ООН по разминированию.

Он отметил, что, принимая во внимание угрозу, которую мины и взрывоопасные пережитки войны создают для жизни персонала Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, Совет должен продолжать рассматривать этот вопрос в мандатах операций по поддержанию мира.

Однако очевидно, что участие миротворческих сил в разминировании не дает Совету никакого мандата, чтобы поставить вопрос противоминной деятельности в его компетенцию, добавил он.

По словам Тахат- Раванчи, из-за серьезного гуманитарного и социально-экономического характера противоминной деятельности она остается в ведении Генеральной Ассамблеи и поэтому должна продолжать и совершенствовать свои соответствующие функции, в том числе в постконфликтных ситуациях.