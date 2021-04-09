9 апр. 2021 г., 12:54
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News Code: 84289223
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Разминирование должно соответствовать Уставу ООН: посланник Ирана

Разминирование должно соответствовать Уставу ООН: посланник Ирана

Нью-Йорк, 9 апреля, ИРНА — Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахат-Раванчи в четверг заявил, что деятельность по разминированию, будь то в контексте операций по поддержанию мира или иным образом, должна соответствовать Уставу ООН.

Об этом заявил Тахат-Раванчи на прошедшем заседании Совета Безопасности ООН по разминированию.

Он отметил, что, принимая во внимание угрозу, которую мины и взрывоопасные пережитки войны создают для жизни персонала Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, Совет должен продолжать рассматривать этот вопрос в мандатах операций по поддержанию мира.

Однако очевидно, что участие миротворческих сил в разминировании не дает Совету никакого мандата, чтобы поставить вопрос противоминной деятельности в его компетенцию, добавил он.

По словам Тахат- Раванчи, из-за серьезного гуманитарного и социально-экономического характера противоминной деятельности она остается в ведении Генеральной Ассамблеи и поэтому должна продолжать и совершенствовать свои соответствующие функции, в том числе в постконфликтных ситуациях.

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