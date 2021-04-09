Иран освободил задержанный южнокорейский танкер после решения прокурора

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил журналистам в пятницу, что после завершения расследования нарушения правил южнокорейским танкером прокурор пришел к выводу, что судно может быть освобождено по запросу его владельца и правительства Южной Кореи.

Представитель также подчеркнул, что Исламская Республика Иран как страна, располагающаяся на длинных берегах Персидского залива и Оманского моря, подчеркивает необходимость соблюдения военно-морских правил, таких как законы об охране окружающей среды.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана 4 января задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi, заявив, что танкер был задержан из-за загрязнения им вод залива.