9 апр. 2021 г., 12:28
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News Code: 84289201
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Иран освободил задержанный южнокорейский танкер после решения прокурора

Иран освободил задержанный южнокорейский танкер после решения прокурора

Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана объявило, что Исламская Республика освободила южнокорейский нефтеналивной танкер после расследования, которое привело к решению, что судно и его капитан не имеют плохой репутации.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил журналистам в пятницу, что после завершения расследования нарушения правил южнокорейским танкером прокурор пришел к выводу, что судно может быть освобождено по запросу его владельца и правительства Южной Кореи.

Представитель также подчеркнул, что Исламская Республика Иран как страна, располагающаяся на длинных берегах Персидского залива и Оманского моря, подчеркивает необходимость соблюдения военно-морских правил, таких как законы об охране окружающей среды.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана 4 января задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi, заявив, что танкер был задержан из-за загрязнения им вод залива.

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