Ядерная деятельность Ирана не прекратится до тех пор, пока США не отменят санкции

Он отметил, что иранские ядерщики уже проводят обогащение урана до уровня 20% даже быстрее, чем законодательства иранского парламента.

Аракчи подчеркнул, что США следует отменить антииранские санкции, и тогда Тегеран вернется к соблюдению СВПД.

По его словам, Иран и прочие участники СВПД возобновят переговоры в пятницу.

"Есть признаки того, что американцы изучают свои позиции и продвигаются к полной отмене санкций, но мы еще не можем судить, и переговоры еще не завершены", резюмировал он.