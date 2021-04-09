9 апр. 2021 г., 12:15
Journalist ID: 2177
News Code: 84289191
0 Persons

Ядерная деятельность Ирана не прекратится до тех пор, пока США не отменят санкции

Ядерная деятельность Ирана не прекратится до тех пор, пока США не отменят санкции

Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Глава иранской делегации на переговорах по иранской ядерной сделке и замглавы МИД Аббас Аракчи заявил, что до тех пор,пока Соединенные Штаты не снимут все антииранские санкции и не вернутся к соблюдению СВПД, никакая ядерная деятельность Ирана, особенно в области обогащения не будет остановлена​​или даже сокращена.

Он отметил, что иранские ядерщики уже проводят обогащение урана до уровня 20% даже быстрее, чем законодательства иранского парламента.

Аракчи подчеркнул, что США следует отменить антииранские санкции, и тогда Тегеран вернется к соблюдению СВПД.

По его словам, Иран и прочие участники СВПД возобновят переговоры в пятницу.

"Есть признаки того, что американцы изучают свои позиции и продвигаются к полной отмене санкций, но мы еще не можем судить, и переговоры еще не завершены", резюмировал он.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 14 =