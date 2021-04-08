Аракчи: споры с МАГАТЭ можно разрешить конструктивно

«У меня была хорошая встреча с Гросси», - сказал Аббас Аракчи в четверг вечером после встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. «Однако в ходе переговоров, которые идут сейчас, когда мы приходим к выводу, перед МАГАТЭ также стоят задачи, которые МАГАТЭ должно выполнять свои задачи в срок», - отметил он.

«Мы также согласовывали другие вопросы между нами и МАГАТЭ и некоторые старые вопросы. Взаимодействие между Ираном и МАГАТЭ по существующим спорным вопросам будет продолжаться, и мы уверены, что при конструктивном взаимодействии, при наличии доброй воли, эти вопросы могут быть решены, и мы сможем отложить эти вопросы в сторону навсегда», - добавил он.