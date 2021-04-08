Рухани: укрепление многосторонности - один из приоритетов внешней политики Ирана

«Укрепление многосторонности является одним из важных приоритетов внешней политики Исламской Республики Иран», - сказал Хасан Рухани на саммите Исламской восьмёрки в четверг, который проводился в режиме видеоконференции.

«Пандемия коронавируса нарушила все экономические расчеты и планы стран, а также поставила международное сообщество перед неуверенностью в отношении будущих перспектив», - отметил он.

«Государства-члены Исламской восьмёрки также получат возможность сделать важный выбор для сотрудничества в период после коронавируса», - сказал Рухани.

«Подтверждением нашей приверженности в этом отношении является наша полная готовность выполнять соглашения в рамках Исламской восьмёрки в областях информационных технологий, упрощения процедур торговли, инвестиций, сельского хозяйства, нефтехимии, вопросов здравоохранения, туризма и упрощения визового режима», пояснил он.