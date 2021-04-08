Зариф встретился со своим туркменским коллегой

Во время встречи с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым Зариф высоко оценил отношения двух стран в различных политических, экономических и культурных областях.

Министр иностранных дел подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в двусторонних вопросах, включая экологические вопросы, транспортные и транзитные линии и инновации, а также сотрудничество между двумя странами в рамках Организации исламского сотрудничества. Дальнейшее сотрудничество в области ОЭС обсуждалось с его туркменским коллегой в связи с сменой председательства Туркменистана и использованием Каспийского моря в гражданских целях.