8 апр. 2021 г., 18:32
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News Code: 84288813
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Зариф встретился со своим туркменским коллегой

Зариф встретился со своим туркменским коллегой

Тегеран, 8 апреля, ИРНА - В ходе встречи со своим туркменским коллегой министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил последние события в двусторонних отношениях, региональные вопросы и сотрудничество между двумя странами в сфере международных организаций.

Во время встречи с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым Зариф высоко оценил отношения двух стран в различных политических, экономических и культурных областях.

Министр иностранных дел подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в двусторонних вопросах, включая экологические вопросы, транспортные и транзитные линии и инновации, а также сотрудничество между двумя странами в рамках Организации исламского сотрудничества. Дальнейшее сотрудничество в области ОЭС обсуждалось с его туркменским коллегой в связи с сменой председательства Туркменистана и использованием Каспийского моря в гражданских целях.

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