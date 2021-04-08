8 апр. 2021 г., 18:25
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News Code: 84288804
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Рост производства шин в стране в 2020 г. составил 18%

Рост производства шин в стране в 2020 г. составил 18%

Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Изучение статистики производительности шинных заводов показывает, что в 2020 году было произведено 273 386 тонн шин, и их рост составил 18% по сравнению с 2019 годом.

По данным ИРНА, этот производственный тоннаж включает 25 миллионов 273 тысяч 407 шин, что в пересчете на количество шин увеличилось на 18% по сравнению с 2019 годом.

Согласно этому отчету, 58,5% по объему и 87,3% от количества шин, произведенных в 2020 году, приходятся на диагональные и радиальные шины для легковых автомобилей, так что к концу марта прошлого года 160 091 тонна, в том числе 22 миллиона 77 тысяч шин были произведены отечественными заводами, что выросло на 21% и 18% по объему и количеству соответственно.

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