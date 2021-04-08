Рост производства шин в стране в 2020 г. составил 18%

По данным ИРНА, этот производственный тоннаж включает 25 миллионов 273 тысяч 407 шин, что в пересчете на количество шин увеличилось на 18% по сравнению с 2019 годом.

Согласно этому отчету, 58,5% по объему и 87,3% от количества шин, произведенных в 2020 году, приходятся на диагональные и радиальные шины для легковых автомобилей, так что к концу марта прошлого года 160 091 тонна, в том числе 22 миллиона 77 тысяч шин были произведены отечественными заводами, что выросло на 21% и 18% по объему и количеству соответственно.