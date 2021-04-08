Рухани раскритиковал политику распространения вакцины от коронавируса

«Палачи обычно исключали пищу и лекарства народов в своих незаконных действиях и санкциях, но Трамп поразил всех палачей истории и не было исключения в экономической войне против иранского народа», - отметил он.

Рухани, заявив, что мятежная и антизаконная администрация Трампа не обращала никакого внимания и даже во время вспышки коронавируса не предоставляла никаких возможностей даже в области закупки лекарств и вакцин. «Сегодня новая администрация США утверждает, что Трамп совершил ошибку. Она прямо заявляет, что максимальное давление на иранский народ не удалось, и весь мир это признает», - сказал он.

Сравнивая действия Трампа против иранского народа с войной, в которой он без колебаний применил химическое, микробное и ядерное оружие даже против жилых районов, президент сказал: «Но Трамп отказался делать какие-либо исключения в войне с иранским народом, даже перед лицом этой опасной пандемии».