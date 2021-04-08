Во вторник, 6 апреля, иранское судно «Савиз» подверглось нападению у берегов Джибути в Красном море.

Гражданское судно «Савиз» находилось в Красном море и Аденском заливе для обеспечения морской безопасности и борьбы с пиратством в соответствии с предыдущим официальным заявлением и в координации с Международной морской организацией в качестве контрольного органа.

Корабль фактически служил станцией технической поддержки и материально-технического снабжения Ирана в Красном море, поэтому технические характеристики и миссия корабля были ранее официально объявлены организации.

В связи с этим один из сотрудников корабля сообщил: за день до инцидента неопознанный вертолет 5-10 минут патрулировал вокруг корабля «Савиз».

«В день аварии, примерно через 4 часа после нападения на судно, с 10:00 до 11:00 по местному времени, возле корабля патрулировали два неопознанных быстроходных катера», - добавил он.

Зарубежные СМИ с самого начала обвинили сионистский режим.

Однако New York Times подтвердила это обвинение в среду со ссылкой на официального представителя США и написала, что сионистский режим проинформировал Соединенные Штаты о нападении на корабль в Красном море.