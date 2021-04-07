Постпред РФ обсудил с дипломатом США выполнение ядерной сделки с Ираном всеми сторонами

"Встретился сегодня со спецпредставителем США по Ирану Робертом Мэлли. Состоялось деловое обсуждение широкого круга вопросов, относящихся к полному возвращению выполнения СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе] всеми сторонами", - говорится в сообщении.

6 апреля в Вене состоялось первое в 2021 году очное заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По его итогам двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

Как сообщил Ульянов, рабочие группы приступили к работе 7 и 8 апреля. В связи с этим 9 апреля может быть созвано новое заседание Совместной комиссии, чтобы подвести промежуточные итоги работы экспертов и поставить задачи на будущее.