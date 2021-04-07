Посол Ирана в Москве провел встречу с замглавы МИД РФ

"В контексте подготовки запланированного на 13 апреля 2021 г. визита Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Иран проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повесток дня", говорится в сообщении МИД России.