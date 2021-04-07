7 апр. 2021 г., 19:55
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News Code: 84287810
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Посол Ирана в Москве провел встречу с замглавы МИД РФ

Посол Ирана в Москве провел встречу с замглавы МИД РФ

Москва, 7 апреля. ИРНА — В среду состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.

"В контексте подготовки запланированного на 13 апреля 2021 г. визита Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Иран проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повесток дня", говорится в сообщении МИД России.

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