Зариф: Иран готов сотрудничать с Исламской восьмёркой

Об этом заявил Зариф на 19-м заседании Совета министров D-8 — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

"Международное сообщество по-прежнему сталкивается с беспрецедентной проблемой пандемии Covid-19. Для Ирана проблема усугубляется варварским экономическим терроризмом против великой иранской нации, тяжким преступлением против человечества", сказал он.

"Несмотря на то, что международное сообщество с нетерпением хочет избавиться от коронавируса, пандемия преподала нам несколько ценных уроков. Мы узнали, как кризис в области здравоохранения может легко привести к экономическому кризису, гуманитарному кризису, кризису в сфере образования, кризису продовольственной безопасности, кризису неравенства (и это лишь некоторые из них), нанося непропорционально большой урон развивающимся и наименее развитым странам", сказал Зариф.

"Одновременно мы также узнали, как глобальный кризис может высвободить блага солидарности между странами. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы оценить поддержку, которую Исламская Республика Иран получила от наших братских стран D-8 во время пандемии и в условиях незаконных и жестоких санкций", добавил глава иранской дипломатии.

"Еще один урок, который мы усвоили, заключается в том, что расширение сотрудничества между странами и регионами является оптимальным выбором, если международное сообщество пожелает подготовить почву для общих проблем, которые вырисовываются впереди. Многостороннее оборудование, включая D-8, предоставляет нам широкий выбор", добавил он.