7 апр. 2021 г., 17:28
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News Code: 84287689
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Зариф и президент Казахстана обсудили Астанинский процесс

Зариф и президент Казахстана обсудили Астанинский процесс

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), мирный процесс в Афганистане, Астанинский процесс по Сирии и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Зариф провел переговоры с президентом Казахстана в Нур-Султане в среду. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

В ходе встречи,  Зариф назвал очень важными культурные, исторические, политические и экономические связи между Ираном и Казахстаном.

Кроме того, глава иранской дипломатии назвал необходимым поиска пути устойчивого сотрудничества для поддержания и развития отношений между двумя странами.

Президент Казахстана, в свою очередь, подчеркнул важность развития сотрудничества с Ираном, назвав Исламскую Республику Иран ключевым партнером в регионе и призвал к всестороннему расширению отношений между двумя странами в торгово-экономической и политической сферах.

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