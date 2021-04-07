Зариф и президент Казахстана обсудили Астанинский процесс

"Зариф провел переговоры с президентом Казахстана в Нур-Султане в среду. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

В ходе встречи, Зариф назвал очень важными культурные, исторические, политические и экономические связи между Ираном и Казахстаном.

Кроме того, глава иранской дипломатии назвал необходимым поиска пути устойчивого сотрудничества для поддержания и развития отношений между двумя странами.

Президент Казахстана, в свою очередь, подчеркнул важность развития сотрудничества с Ираном, назвав Исламскую Республику Иран ключевым партнером в регионе и призвал к всестороннему расширению отношений между двумя странами в торгово-экономической и политической сферах.