В МИД Ирана рассказали о взрыве на иранском судне в Красном море

"Иранское торговое судно во вторник в районе 6 утра по местному времени неподалеку от побережья Джибути получило частичные повреждения в результате взрыва, источник которого устанавливается", говорится в заявлении представителя ведомства.

"Жертв и пострадавших в результате инцидента нет", отметил Хатибзаде, добавив, что в настоящий момент ведутся технические работы по выяснению причин и происхождения инцидента.,

Дипломат добавил, что Иран примет в этом отношении необходимые меры в международных органах".

По его словам, Saviz — гражданское судно, которое было направлено в регион Красного моря и Аденского залива для обеспечения безопасности морских путей и противодействия пиратству".

"Это судно фактически выполняло роль логистической станции Ирана в Красном море", резюмировал Хатибзаде.