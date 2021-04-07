7 апр. 2021 г., 15:29
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News Code: 84287546
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В МИД Ирана рассказали о взрыве на иранском судне в Красном море

В МИД Ирана рассказали о взрыве на иранском судне в Красном море

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранское судно Saviz незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море.

"Иранское торговое судно во вторник в районе 6 утра по местному времени неподалеку от побережья Джибути получило частичные повреждения в результате взрыва, источник которого устанавливается",  говорится в заявлении представителя ведомства.

"Жертв и пострадавших в результате инцидента нет", отметил Хатибзаде, добавив, что в настоящий момент ведутся технические работы по выяснению причин и происхождения инцидента.,

Дипломат добавил, что Иран примет в этом отношении необходимые меры в международных органах".

По его словам, Saviz — гражданское судно, которое было направлено в регион Красного моря и Аденского залива для обеспечения безопасности морских путей и противодействия пиратству".

"Это судно фактически выполняло роль логистической станции  Ирана в Красном море", резюмировал Хатибзаде.

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