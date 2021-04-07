7 апр. 2021 г., 14:40
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МИД: Иран выполнил международные обязательства после катастрофы украинского самолета

МИД: Иран выполнил международные обязательства после катастрофы украинского самолета

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил в среду, что Исламская Республика Иран выполнила все свои международные обязательства после авиакатастрофы украинского пассажирского самолета Boeing.

Бахарванд заявил, что, возможно, Ирану необходимо напомнить о своих действиях в связи с крушением украинского самолета, и о том, что представители правительства Украины на различных этапах расследования присутствовали во время записи данных о сбитом украинском авиалайнере.

Он подчеркнул, что Иран выполнял взятые на себя обязательства в соответствии с международным правом.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 10 февраля 2021 года заявил, что Иран привержен практике полного правосудия в отношении жертв катастрофа самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), летевшего рейсом PS752 из Тегерана в Киев.

8 января 2020 года выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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