Рухани назвал СВПД уникальным соглашением

"За последние несколько дней мы стали свидетелями новой главы в возрождении СВПД", сказал в среду президент, выступая на заседании кабинета министров.

Рухани сказал, что его правительство гордится тем, что может управлять страной, несмотря на односторонние жестокие санкции в отношении страны за последние три года, так что "не только наши друзья, но и наши враги признают, что политика максимального давления потерпела поражение".

"США открыто признают, что политика максимального давления потерпела поражение и больше не работает", подчеркнул он.

Он сказал, что администрация США признает, что у них нет другого выхода, кроме как вести переговоры, и объявить о готовности участвовать в прямых переговорах, если Иран готов к этому, или вести переговоры косвенно в рамках "4 + 1".

Ссылаясь на отказ США принять резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, он сказал, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа была первой администрацией США, которая оказалась настолько изолированной в ООН, Совете Безопасности, Генеральной Ассамблее, Международном суде и перед общественным мнением.