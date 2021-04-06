Иран призвал к расширению глобального сотрудничества для устранения экономических последствий коронавируса

Заседание Группы 24 проходило под председательством ​​Хеммати, управляющего Центрального банка Исламской Республики Иран, и на нем присутствовали президент Международного валютного фонда, президент Всемирного банка, главы центральных банков и экономических ведомств стран-членов.

«На данном этапе жизненно важным является глобальное сотрудничество и передача технических знаний в области производства и возможности справедливого производства и распределения вакцин по разумным ценам. По этическим причинам не должно быть ограничений на экспорт вакцин и соответствующего медицинского оборудования, мы находимся в глобальном кризисе здравоохранения, и ни одна страна не застрахована от этого кризиса», - отметил он.

Управляющий Центрального банка подчеркнул, что развивающимся странам необходимо стремиться к восстановлению экономики. «Глобальное сотрудничество и обмен опытом имеют важное значение для эффективного реагирования на кризис, а при гибком подходе - все необходимые политические инструменты для создания подходящей среды для торговли и передачи технологий и капитала», - заключил он.