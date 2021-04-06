6 апр. 2021 г., 22:55
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News Code: 84286587
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Иран призвал к расширению глобального сотрудничества для устранения экономических последствий коронавируса

Иран призвал к расширению глобального сотрудничества для устранения экономических последствий коронавируса

Тегеран, 6 апреля, ИРНА - Глава Центрального банка Абдолнасер Хеммати, подчеркнув справедливый и независимый подход к политическому давлению со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда в отношении финансовой поддержки стран-членов, призвал к расширению сотрудничества в передаче технических знаний о производстве вакцин.

Заседание Группы 24 проходило под председательством ​​Хеммати, управляющего Центрального банка Исламской Республики Иран, и на нем присутствовали президент Международного валютного фонда, президент Всемирного банка, главы центральных банков и экономических ведомств стран-членов.

«На данном этапе жизненно важным является глобальное сотрудничество и передача технических знаний в области производства и возможности справедливого производства и распределения вакцин по разумным ценам. По этическим причинам не должно быть ограничений на экспорт вакцин и соответствующего медицинского оборудования, мы находимся в глобальном кризисе здравоохранения, и ни одна страна не застрахована от этого кризиса», - отметил он.

Управляющий Центрального банка подчеркнул, что развивающимся странам необходимо стремиться к восстановлению экономики. «Глобальное сотрудничество и обмен опытом имеют важное значение для эффективного реагирования на кризис, а при гибком подходе - все необходимые политические инструменты для создания подходящей среды для торговли и передачи технологий и капитала», - заключил он.

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