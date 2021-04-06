МИД: США должны снять все санкции

«Тегеран не принимает никаких поэтапных планов возобновления ядерной сделки 2015 года», - сказал он.

Ранее заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи также заявил после завершения заседания Совместной комиссии по иранской ядерной программе, что в настоящее время ведутся специальные переговоры по отмене санкций в Вене.

В столице Австрии Вене состоялось 18-е заседание Совместной комиссии по иранской ядерной программе с участием делегаций стран «пятерка», а также Ирана.