6 апр. 2021 г., 22:29
Journalist ID: 2388
News Code: 84286569
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МИД: США должны снять все санкции

МИД: США должны снять все санкции

Тегеран, 6 апреля, ИРНА - Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана, Саид Хатибзаде сказал, что если Соединенные Штаты хотят спасти ядерную сделку, они должны отменить все санкции.

«Тегеран не принимает никаких поэтапных планов возобновления ядерной сделки 2015 года», - сказал он.

Ранее заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи также заявил после завершения заседания Совместной комиссии по иранской ядерной программе, что в настоящее время ведутся специальные переговоры по отмене санкций в Вене.

В столице Австрии Вене состоялось 18-е заседание Совместной комиссии по иранской ядерной программе с участием делегаций стран «пятерка», а также Ирана.

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