Санкции США лишили Иран доступа к медицинскому оборудованию для защиты от коронавируса: ЦБ

Абдолнасер Хеммати во вторник вечером на встрече управляющих центральных банков стран Ближнего Востока и Центральной Азии, которая состоялась после серии параллельных встреч весенней встречи Международного валютного фонда, сказал, что незаконные санкции США не позволили Ирану получить доступ к медицинскому оборудованию.

«Иран начал шаги по импорту вакцин, но до сих пор нет полного и повсеместного доступа к вакцине от коронавируса. Однако, несмотря на то, что неопределенность в отношении санкций США сохраняется, были предприняты хорошие шаги по производству вакцины внутри страны», - сказал он.

«Мы считаем, что вакцины - это общественное благо, и что каждый во всем мире должен пройти вакцинацию, чтобы положить конец пандемии. Соответственно, мы просим страны, у которых есть излишки вакцин, предоставить их другим странам, и мы просим страны с более высокими доходами поддержать программу COVAX», - добавил он.

«Как вы знаете, Иран обладает значительными валютными активами, но односторонние санкции США перекрыли нам доступ к этим ресурсам, в то время как они нужны нам для помощи экономике и средствам к существованию людей», - заключил он.