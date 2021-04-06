Иранское кино покажется в Азии, Европе и Америке

Иранский фильм «Метаморфозы на бойне» режиссера Джавада Дараи должен участвовать в американских фестивалях.

Фильм, снятый Мехди Кухзаде, будет показан на 17-м Международном азиатско-американском кинофестивале в Хьюстоне.

Фестиваль азиатско-американского кино в Хьюстоне пройдет с 3 по 13 июня в Хьюстоне, штат Техас, в соответствии со всеми медицинскими процедурами и с семинаром, показом короткометражных и документальных фильмов, а также сессиями вопросов и ответов в Техасе.

Но другой полнометражный фильм Yeva иранского режиссера Анхида Абада, смог привлечь внимание зрителей итальянского кинофестиваля francophone и получить награду в этой секции.

Следующий иранский короткометражный фильм «Даги» режиссера Фатеме Мохаммади был отобран для участия в 23-м Фестивале Short Shorts в Японии.