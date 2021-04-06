Иранская каратистка заняла третье место среди лучших каратистов мира

По данным Международной федерации карате, Сара Бахманьяр, спортсменка сборной Ирана, заняла третье место с 5677 очками после спортсменов из Турции и Японии.

Бахманьяр – один из тех представителей Ирана, которая надеется выиграть олимпийскую медаль. На первом этапе World Karate One League в 2021 году, который проходил в течение трех дней в Стамбуле, Турция, она наконец выиграла бронзовую медаль и третье место на этом турнире.

Бахманьяр завоевала серебряные медали Австрийской Мировой лиги, золотую медаль пятого этапа Мировой лиги 2019 года в Японии, золотую медаль шестого этапа Karate One League в Москве, бронзовую медаль Karate One World в ОАЭ, серебряную медаль World Hopes в Испании, серебряную медаль в Казахстане.