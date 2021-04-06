6 апр. 2021 г., 15:52
Journalist ID: 2388
News Code: 84286200
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Зариф встретился с президентом Кыргызстана

Зариф встретился с президентом Кыргызстана

Тегеран, 6 апреля, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится в Бишкеке для переговоров с официальными лицами Кыргызстана, встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

Поздравляя Жапарова с избранием на пост президента Кыргызстана, Мохаммад Джавад Зариф отметил потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах и поблагодарил президента Кыргызстана за внимание к двусторонним отношениям.

Министр также подчеркнул необходимость выполнения решений предыдущего раунда Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, а также готовность к проведению 13-го заседания этой комиссии.

Говоря о культурном и цивилизационном сходстве двух стран, Зариф подчеркнул важность благополучия, безопасности и спокойствия кыргызского народа для Ирана.

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