Иран выразил заинтересованность в полноценном сотрудничестве с ЕЭС

На втором этапе своего визита в четыре страны Центральной Азии министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф встретился сегодня в Бишкеке с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым, чтобы обсудить двусторонние вопросы, региональное сотрудничество и международные вопросы.

Поздравив с успешным проведением недавних президентских выборов в Кыргызстане, а также с Новрузом, Зариф указал на глубокие исторические и культурные связи Ирана с народами региона и подчеркнул непропорциональный объем экономических и торговых отношений между двумя странами. Он также призвал к использованию обширных возможностей, доступных для повышения уровня сотрудничества, особенно в таких областях, как проектирование, строительство дорог, плотин, тепловых, солнечных и гидроэлектростанций, транспорт и транзит.

Министр иностранных дел Ирана также подчеркнул необходимость защиты отношений между двумя странами перед санкциями и сделал акцент на заинтересованности страны в полном сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом.