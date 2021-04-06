6 апр. 2021 г., 11:12
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News Code: 84285674
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В Иране пройдет двухгодичная конференция Аттар Нейшабури

В Иране пройдет двухгодичная конференция Аттар Нейшабури

Тегеран, 6 апреля, ИРНА - 9-го апреля состоится проводимая раз в два года научно-культурная конференция Аттар Нейшабури.

При участии Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Иране и с помощью заместителя губернатора, муниципалитета и Собханского института высшего образования Нейшабура проводится двухгодичная научно-культурная конференция Аттар Нейшабури.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Шейх Фарид-ад-дин Мохаммед бен Ибрахим Аттар, часто просто Аттар, настоящее имя — Абу Хамид Мухаммад ибн Абу Бакр Ибрахим (или ибн Са‘д ибн Йусуф, годы жизни и обстоятельства смерти спорны) — суннитский персидский суфийский поэт XII века, автор многочисленных поэм и стихотворений. Стихи Аттара проникнуты страстным стремлением к единению с божеством, глубокими философскими мыслями.

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