Зариф провел встречу с президентом Узбекистана

"Во ходе встречи, состоявшейся в Ташкенте стороны обменялись мнениями по всем интересующим вопросам", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

"Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурной сферах", говорится в сообщении.

Обсуждены также актуальные аспекты международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес, включая вопросы обеспечения региональной безопасности и продвижения мирного процесса в Афганистане.

Кроме того, отмечена важность наращивания взаимодействия стран в транспортно-коммуникационной сфере, в том числе эффективного задействования иранских морских портов и развития транспортного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман.

Зариф в рамках турне по Центральной Азии посетит четыре страны - Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Туркменистан.

Турне состоится 5-8 апреля, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.