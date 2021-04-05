В Тегеране пройдет совместная выставка почтовых марок Ирана и Армении

Совместная выставка почтовых марок Ирана и Армении будет проведена при сотрудничестве с Музеем связи и Национальным музеем Армении 11 апреля в Национальном музее Армении.

На выставке, которая пройдет в режиме онлайн будут представлены почтовые марки Новруза в Иране и ряд почтовых марок Армении.

В рамках выставки будет представлена почтовая марка "Монастыря Святого Фаддея".

Монастырь святого Фаддея, или Кара-Келиса — один из древнейших армянских комплексов на территории Ирана, хотя современный ансамбль относится не ко времени основания, а по большей части к XIX веку — предыдущий был разрушен землетрясением. Комплекс расположен в 20 километрах от города Маку в провинции Западный Азербайджан. Согласно легенде, монастырь святого Фаддея основан на месте захоронения апостола, которое относится к 68 году.