5 апр. 2021 г., 17:55
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News Code: 84285055
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Первое совместное заседание Ирана и Нидерланды по направлению "сельское хозяйство" пройдет в июне

Первое совместное заседание Ирана и Нидерланды по направлению "сельское хозяйство" пройдет в июне

Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Весной этого года состоится первая совместная встреча менеджеров и владельцев агропромышленных комплексов Ирана и Нидерландов. Об этом заявил глава сельскохозяйственной инженерной организации провинции Хорасан Разави Насер Седагат.

Седагат отметил, что этот саммит пройдет в июне, но место его проведения пока не определено.

"На повестке дня встречи — обновление сельскохозяйственной отрасли и информирование руководителей сельскохозяйственного сектора", сказал чиновник.

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