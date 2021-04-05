Первое совместное заседание Ирана и Нидерланды по направлению "сельское хозяйство" пройдет в июне

Седагат отметил, что этот саммит пройдет в июне, но место его проведения пока не определено.
"На повестке дня встречи — обновление сельскохозяйственной отрасли и информирование руководителей сельскохозяйственного сектора", сказал чиновник.
Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Весной этого года состоится первая совместная встреча менеджеров и владельцев агропромышленных комплексов Ирана и Нидерландов. Об этом заявил глава сельскохозяйственной инженерной организации провинции Хорасан Разави Насер Седагат.
Седагат отметил, что этот саммит пройдет в июне, но место его проведения пока не определено.
"На повестке дня встречи — обновление сельскохозяйственной отрасли и информирование руководителей сельскохозяйственного сектора", сказал чиновник.
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