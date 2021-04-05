МИД РФ прокомментировал ситуацию с иранской ядерной сделкой

"На протяжении последних дней и недель иранская сторона проявила ярко выраженную волю и готовность к тому, чтобы работать над параметрами возвращения к полному выполнению СВПД, что предполагает как отмену с американской стороны всех соответствующих санкций, так и возвращение Тегерана в полном объеме к изначально заданным настройкам в СВПД", - сказал Рябков журналистам.

По его словам, российская сторона способствовала этому. "За последние семь-десять дней состоялось огромное количество контактов в формате телеконференций на уровне политдиректоров, на других уровнях", - добавил Рябков.

"Завтра в Вене пройдет заседание совместной комиссии в рамках СВПД. После чего ожидаем начала экспертных консультаций, по сути дела, переговоров, которые будут непрямыми. В результате этих усилий, надеемся, получится снять проблемы, связанные с объемом выполнения Тегераном своих обязательств, но и, разумеется, облегчить санкционное бремя, которое эта страна испытывает на себе уже долго, но особенно сильно в период после выхода США из СВПД в одностороннем порядке", - сказал Рябков.