5 апр. 2021 г., 17:15
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На повестке дня Совместной комиссии по СВПД — выполнение обязательств участников сделки

На повестке дня Совместной комиссии по СВПД — выполнение обязательств участников сделки

Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил в понедельник, что выполнение обязательств стоит на повестке дня предстоящего заседания Совместной комиссии по СВПД.

"Очередное заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке должно снять незаконные санкции, введенные против Ирана, и обсудить, как выполнять обязательства участников ядерной сделки", сказал журналистам Хатибзаде.

"На завтрашней встрече будет показано, способна ли группа "4 + 1" оправдать ожидания Ирана", отметил он.

18-е заседание Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе прошло в пятницу в режиме онлайн с участием представителей Ирана и группы 4 + 1.

Хатибзаде добавил, что участники Совместной комиссии по иранской ядерной сделке проведут во вторник, 6 апреля, в Вене очную встречу.

По его словам, санкции США должны быть полностью отменены, проверены, и затем Исламская Республика Иран примет соответствующие меры.

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