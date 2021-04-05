На повестке дня Совместной комиссии по СВПД — выполнение обязательств участников сделки

"Очередное заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке должно снять незаконные санкции, введенные против Ирана, и обсудить, как выполнять обязательства участников ядерной сделки", сказал журналистам Хатибзаде.

"На завтрашней встрече будет показано, способна ли группа "4 + 1" оправдать ожидания Ирана", отметил он.

18-е заседание Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе прошло в пятницу в режиме онлайн с участием представителей Ирана и группы 4 + 1.

Хатибзаде добавил, что участники Совместной комиссии по иранской ядерной сделке проведут во вторник, 6 апреля, в Вене очную встречу.

По его словам, санкции США должны быть полностью отменены, проверены, и затем Исламская Республика Иран примет соответствующие меры.