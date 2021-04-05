Фильм иранского режиссера покажут на Московском международном кинофестивале

Московский международный кинофестиваль — один из старейших мировых кинофорумов (второй после Венецианского кинофестиваля). Свою историю ММКФ ведет с 1935 года. 43-й ММКФ пройдет 22 -29 апреля.

В рамках кинофестиваля будет показан картина иранского режиссера "Мечта о Сухрабе".

"Мечта о Сухрабе" — это часть ностальгии и романтики из жизни иранского поэта и художника Сухраба Сепехри.