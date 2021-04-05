Фильм иранского режиссера покажут на Московском международном кинофестивале

Московский международный кинофестиваль — один из старейших мировых кинофорумов (второй после Венецианского кинофестиваля). Свою историю ММКФ ведет с 1935 года. 43-й ММКФ пройдет 22 -29 апреля.
В рамках кинофестиваля будет показан картина иранского режиссера "Мечта о Сухрабе".
"Мечта о Сухрабе" — это часть ностальгии и романтики из жизни иранского поэта и художника Сухраба Сепехри.
Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Картина "Мечта о Сухрабе" иранского режиссера Али Гавитана покажут на Московском международном кинофестивале.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших мировых кинофорумов (второй после Венецианского кинофестиваля). Свою историю ММКФ ведет с 1935 года. 43-й ММКФ пройдет 22 -29 апреля.
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