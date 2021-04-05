Фотография о Гиляне избрана лучшей работой в Петербургском музее исламской культуры

Тегеран, 5 апреля, ИРНА – Исламская Республика Иран стал самой большой жертвой этого зловещего явления, написал глава минобороны ИРИ генерал Амир Хатами в понедельник по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.