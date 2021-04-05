Фотография о Гиляне избрана лучшей работой в Петербургском музее исламской культуры

Омид Раджабпур работаем фотографом в информационном агентстве «Тасним».
Ранее его фотография заняла 3-е место в Национальном фестивале по случаю дня Аль-Кудса.
Деревня Джавахер-Дашт на востоке Гиляна на севере Ирана является одним из достопримечательностей провинции.
Решт, 5 апреля, ИРНА – Фотография ирнца Омида Раджабпура о местном фестивале в деревне Джвахер-Дашт на провинции Гилян стала лучшей работой в Петербургском музее исламской культуры.
Омид Раджабпур работаем фотографом в информационном агентстве «Тасним».
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