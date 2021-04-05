Прямое авиасообщение установлено между Горганом и Актау



Первый рейс был осуществлен авиакомпанией «Kish Air».

Ранее губернатор провинции Голистан Хади Хакшенас сообщил, что согласно графику, по маршруту Горган – Актау помимо 1 апреля авиарейсы намечены на 6 мая, 3 июня и 1 июля, после чего авиасообщение станет регулярным — раз в неделю.

Этот рейс откроет новые возможности экономического и туристического сотрудничества между Казахстаном и Ираном. Он поспособствует развитию приграничного сотрудничества.