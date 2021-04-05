Прямое авиасообщение установлено между Горганом и Актау

Первый рейс был осуществлен авиакомпанией «Kish Air».
Ранее губернатор провинции Голистан Хади Хакшенас сообщил, что согласно графику, по маршруту Горган – Актау помимо 1 апреля авиарейсы намечены на 6 мая, 3 июня и 1 июля, после чего авиасообщение станет регулярным — раз в неделю.
Этот рейс откроет новые возможности экономического и туристического сотрудничества между Казахстаном и Ираном. Он поспособствует развитию приграничного сотрудничества.
Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Иран и Казахстан установили воздушное сообщение Горган – Актау и первый рейс состоялся 1 апреля.
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