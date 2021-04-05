Иран стал самой большой жертвой мин в навязанной войне: глава минобороны

«За восемь лет навязанной Ираком войны Ирану территория площадью около 42000 квадратных километров в нашей стране была заражена 20 млн. видов мин и взрывчатых веществ, произведенных странами, так называемыми защитниками прав человека, и стала самой большой жертва этого бедствия», говорится в послании генерала Хатами.

По его словам, Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием считается ценным шагом к удвоению внимания к жизни, здоровью, обществу и безопасной среде для беззаботной жизни человеческого общества.

«Иран всегда является знаменем мира, стабильности и спокойствия в регионе и мире, и отмечает проведение гуманитарной операции по разминированию, в результате которой будут спасены жизни невинных детей, женщин и мужчин, и призывает все страны уделять этому важному вопросу больше внимания», добавил он.

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