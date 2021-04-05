Зариф посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Посещая Центр исламской цивилизации в Ташкенте, Зариф заявил, что этот Центр знакомит молодежь с историей и самобытными ценностями.
Глава данного Центра Шах Азим подробно рассказал о строительстве Центра исламской цивилизации для исламских исследователей всего мира в целях сохранения и распространения исламских произведений.
Зариф, который сегодня встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в понедельник начал свое турне по странам Средней Азии. Он после Узбекистана посетит Киргизию, Казахстан и Туркменистан с визитом.
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Тегеран, 5 апреля, ИРНА – Строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте привело к укреплению исламских учений на пути борьбе с экстремизмом, дистанцируясь от жестких представлений об Исламе. Об этом заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в понедельник.
Посещая Центр исламской цивилизации в Ташкенте, Зариф заявил, что этот Центр знакомит молодежь с историей и самобытными ценностями.
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