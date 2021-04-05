Зариф посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Посещая Центр исламской цивилизации в Ташкенте, Зариф заявил, что этот Центр знакомит молодежь с историей и самобытными ценностями.

Глава данного Центра Шах Азим подробно рассказал о строительстве Центра исламской цивилизации для исламских исследователей всего мира в целях сохранения и распространения исламских произведений.

Зариф, который сегодня встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в понедельник начал свое турне по странам Средней Азии. Он после Узбекистана посетит Киргизию, Казахстан и Туркменистан с визитом.

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