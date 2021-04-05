5 апр. 2021 г., 13:43
Journalist ID: 2390
News Code: 84284737
0 Persons

Tags

Зариф посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Зариф посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Тегеран, 5 апреля, ИРНА – Строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте привело к укреплению исламских учений на пути борьбе с экстремизмом, дистанцируясь от жестких представлений об Исламе. Об этом заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в понедельник.

Посещая Центр исламской цивилизации в Ташкенте, Зариф заявил, что этот Центр знакомит молодежь с историей и самобытными ценностями.
Глава данного Центра Шах Азим подробно рассказал о строительстве Центра исламской цивилизации для исламских исследователей всего мира в целях сохранения и распространения исламских произведений.
Зариф, который сегодня встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в понедельник начал свое турне по странам Средней Азии. Он после Узбекистана посетит Киргизию, Казахстан и Туркменистан с визитом.
Следите за нами в Twitter: @irnarussian
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =