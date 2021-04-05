Иран может обеспечить транзит товаров из Узбекистана в мировые рынки: Зариф

Зариф после встречи со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым в Ташкенте заявил, что общая история Ирана и Узбекистана подготовит почву для расширения дружбы между двумя народами.
Поблагодарив гостеприимство правительства и народа Узбекистана, иранский министр иностранных дел поздравил с праздником Новрузом: «Народ Узбекистана делится с нами Новрузом и многими культурными вопросами».
«Мы обсудили пути развития отношений Ирана и Узбекистана в областях политики, экономики и культуры, а также региональное сотрудничество в отношении процесса мира в Афганистане», заявил Зариф по итогам своей встречи с Камиловым.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана выразил надежду на расширение взаимодействия двух стран, отметив, что Иран сможет обеспечить транзит товаров из Узбекистана в мировые рынки и свободные воды.
Зариф, который сегодня встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в понедельник начал свое турне по странам Средней Азии. Он после Узбекистана посетит Киргизию, Казахстан и Туркменистан с визитом.
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Тегеран, 5 апреля, ИРНА – Исламская Республика Иран сможет обеспечить транзит товаров из Узбекистана в мировые рынки и свободные воды, заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в понедельник.
Зариф после встречи со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым в Ташкенте заявил, что общая история Ирана и Узбекистана подготовит почву для расширения дружбы между двумя народами.
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