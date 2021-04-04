МИД: Иран выступает против любой внутренней нестабильности и иностранного вмешательства

Реагируя на недавние события в Иордании, Саид Хатибзаде подчеркнул важность мира и стабильности в стране.

Он рассмотрел любую внутреннюю напряженность и нестабильность в регионе Западной Азии в пользу сионистского режима и добавил: «В любом подстрекательстве исламских стран всегда есть следы этого режима».

«Исламская Республика Иран выступает против любой внутренней нестабильности и иностранного вмешательства и считает, что все внутренние дела стран должны вестись в рамках закона», - отметил он.

Ранее официальное иорданское информационное агентство (Петра) сообщило об аресте бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна и еще 20 человек за то, что было названо угрозой безопасности Иордании.

Особые отношения некоторых задержанных с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом увеличивают вероятность вмешательства Эр-Рияда в этот вопрос.