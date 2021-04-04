4 апр. 2021 г., 14:22
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МИД: Иран выступает против любой внутренней нестабильности и иностранного вмешательства

МИД: Иран выступает против любой внутренней нестабильности и иностранного вмешательства

Тегеран, 4 апреля, ИРНА - Подчеркнув важность мира и стабильности в Иордании, официальный представитель МИД Саид Хатибзаде сказал, что Исламская Республика Иран выступает против любой внутренней нестабильности и иностранного вмешательства и считает, что все внутренние дела стран должны вестись в рамках закона.

Реагируя на недавние события в Иордании, Саид Хатибзаде подчеркнул важность мира и стабильности в стране.

Он рассмотрел любую внутреннюю напряженность и нестабильность в регионе Западной Азии в пользу сионистского режима и добавил: «В любом подстрекательстве исламских стран всегда есть следы этого режима».

«Исламская Республика Иран выступает против любой внутренней нестабильности и иностранного вмешательства и считает, что все внутренние дела стран должны вестись в рамках закона», - отметил он.

Ранее официальное иорданское информационное агентство (Петра) сообщило об аресте бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна и еще 20 человек за то, что было названо угрозой безопасности Иордании.

Особые отношения некоторых задержанных с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом увеличивают вероятность вмешательства Эр-Рияда в этот вопрос.

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