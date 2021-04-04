Калибаф: Документ о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем - важное предупреждение для США

«Мы приветствуем этот шаг, потому что подписание этого документа было бы стратегическим шагом, если бы он действительно означал провозглашение того, что мир не ограничивается Западом и что следующее столетие станет веком Азии. Подписание этого документа является важным предупреждением для Соединенных Штатов, чтобы они осознали, что международные отношения стремительно меняются в ущерб США и что они больше не могут навязывать модель, программу или соглашение в одностороннем порядке независимым государствам», - отметил он

«Несмотря на важность нынешнего стратегического документа, следует отметить, что этого документа достаточно, чтобы составить общую дорожную карту в ирано-китайских отношениях, необходимо выстраивать ощутимое сотрудничество в различных сферах, особенно в экономической», - пояснил он.