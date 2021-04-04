Иран не будет вести с США ни прямые, ни косвенные переговоры: Аракчи

"То, что мы следим на заседании Совместной комиссии (по СВПД – ред.) основано на позиции государства, которые неоднократно объявляли Лидером и властями страны", отметил иранский дипломат.

Замглавы МИД ИРИ подчеркнул, что иранская делегация не будет вести с представителями США ни прямые, ни косвенные переговоры во время заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене 6 апреля. "Мы будем вести переговоры со странами группы "4+1", и расскажем им о своих требованиях и условиях для возвращения США к ядерной сделке. Наше требование – выполнение Соединенными Штатами всех своих обязательств по СВПД и снятие санкций, потом мы проверяем их действия и вернемся (к выполнению своих обязательства – ред.)", добавил он.

По его словам, если члены группы "4+1" смогли убедить США удовлетворять наши требования, тогда естественно Иран будет выполнять свои обязательства.

"Мы не принимаем никакого поэтапного плана или предложения", пояснил он, добавив, что кроме снятия всех санкций, восстановленных или введенных после выхода США из США, нет другого акта.

2 апреля участники 18-й онлайн-сессии Совместной комиссии по СВПД приняли решение провести встречу 6 апреля в Вене.

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