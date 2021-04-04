Мощность электростанций Ирана увеличилась на 12 раз

Установленная мощность электростанции страны 42 года назад, несмотря на иностранных экспертов, составляла всего 7 024 МВт, что могло частично удовлетворить потребности страны в электроэнергии, а многие потребности не могли быть удовлетворены из-за отсутствия мощности.

Одновременно с победой Исламской революции и уходом иностранных специалистов из электроэнергетики страны отечественные специалисты и компании в электроэнергетике постепенно вытесняли иностранных специалистов и компании, а с развитием отечественных мощностей мощность электростанций страны росла все круче.

Рост плановой мощности электростанций в стране в условиях, что 42 года назад население страны составляло около 40% от нынешнего населения, а сейчас этот показатель увеличился в 2,3 раза.