США должны отменить все санкции против Ирана «как можно скорее»

"Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе — это международный многосторонний документ, одобренный Советом Безопасности ООН и, следовательно, имеющий обязательную силу для государств-членов", сказал он.

"Но Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Ирана, что является способом игнорировать достижения многосторонности и оказывать давление на Иран", добавил Дехган.

"Тем не менее, Иран всегда проявлял стратегическую сдержанность и всегда имел хорошее сотрудничество и обмены с другими государствами-членами СВПД", напомнил советник Верховного лидера Исламской революции.

"В настоящее время лучшее решение, которое может принять президент США Джо Байден — это признать, что его предшественники совершили ошибки, и не последовать их примеру. Но я думаю, что он в конечном итоге будет откладывать на потом и тратить время, что усложнит ситуацию для принятия решений (выхода из нынешнего тупика)", считает советник лидера.