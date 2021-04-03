3 апр. 2021 г., 18:44
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Главы МИД Ирана и Франции обсудили заседание совместной комиссии по СВПД

Главы МИД Ирана и Франции обсудили заседание совместной комиссии по СВПД

Тегеран, 3 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонной беседы в субботу обсудили возобновление заседания Совместной комиссии по иранской ядерной сделке, который состоится 6 апреля в Вене.

Во время переговоров, французский глава МИД отметил, что  Париж приветствует возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. "Я приветствовал предстоящее возобновление в Вене дискуссий по ядерному досье и  призвал Иран придерживаться конструктивного подхода в предстоящих обсуждениях, которые позволят определить в ближайшие недели план действий, направленных на полный возврат к соблюдению ядерной сделки", сообщает пресс-служба МИД Франции.

Он добавил, что "евротройка" в лице Парижа, Берлина и Лондона сыграла конструктивную роль при возобновлении данных переговоров и все участники соглашения, в том числе США, демонстрируют желание вернуться к соблюдению условий СВПД. Франция, подчеркнул Ле Дриан, будет действовать в "прагматичном и требовательном" ключе.

"В контексте, когда все демонстрируют свою готовность вести эти переговоры добросовестно с целью скорейшего достижения соглашения, я призвал Иран воздерживаться от любых дополнительных нарушений его текущих обязательств в ядерной области, которые могут подорвать динамику возобновления дискуссий", - заключил он.

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