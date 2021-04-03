3 апр. 2021 г., 14:27
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Lufthansa c 16 апреля возобновит полеты в Иран

Lufthansa c 16 апреля возобновит полеты в Иран

Тегеран, 3 апреля, ИРНА - Немецкая авиакомпания Lufthansa через 15 месяцев решила возобновить полеты в Иран с 16 апреля в пятницу. Об этом сообщил официальный представитель иранской Организации гражданской авиации Мохаммад Хасан Зибахш в субботу.

Авиакомпания Lufthansa, приостановившая рейсы в Иран из-за «небезопасности неба Ирана» с января 2020 года, ранее уже 3 раза заявила о возобновлении рейсов в Иран, но по причине распространения пандемии коронавируса не выполнила свои обещания.
Зибахш заявил, что первый рейс Lufthansa 16 апреля с аэропорта имени Имам Хомейнти в Германию выполнится.
По его словам, три рейса из Франкфурта в Тегеран по просьбе этой европейской авиакомпании выполнятся 16 апреля, 4 и 7 мая. «Ожидается, что число полетов с начала июня увеличится, учитывая рост спроса», добавил он.
Ранее глава иранской Организации гражданской авиации Турадж Дехган отметил, что на заседаниях с иностранными авиакомпаниями неоднократно сообщали о безопасности иранского неба для всех авиакомпаний.

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