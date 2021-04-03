В Иране заявили о блестящей перспективе легкой атлетики в Азии и мире

Он отметил, что легкая атлетика считается одной из 7 федераций, которые находятся в приоритете Национального олимпийского комитета.
По его словам, иранские спортсменки являются фактором престижа Ирана в мире.
«Международный турнир по легкой атлетике кубка «Имам реза (мир ему!)» впервые после победы Исламской революции 28-29 апреля пройдет в Мешхеде среди мужчин», добавил он.
Тегеран, 3 апреля, ИРНА – Глава олимпийского комитета Ирана Реза Салехи Амири в субботу заявил о блестящей перспективе иранской легкой атлетике в ближайшем будущем в Азии и мире, учитывая огромные возможности.
Он отметил, что легкая атлетика считается одной из 7 федераций, которые находятся в приоритете Национального олимпийского комитета.
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