В Иране заявили о блестящей перспективе легкой атлетики в Азии и мире

Он отметил, что легкая атлетика считается одной из 7 федераций, которые находятся в приоритете Национального олимпийского комитета.

По его словам, иранские спортсменки являются фактором престижа Ирана в мире.

«Международный турнир по легкой атлетике кубка «Имам реза (мир ему!)» впервые после победы Исламской революции 28-29 апреля пройдет в Мешхеде среди мужчин», добавил он.