3 апр. 2021 г., 12:18
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News Code: 84282290
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Рухани высоко оценил противостояние иранского народа экономическому давлению

Рухани высоко оценил противостояние иранского народа экономическому давлению

Тегеран, 3 апреля, ИРНА – Иранский народ показал удовлетворительное противостояние экономическому давлению и коронавирусу. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Он на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом в субботу отметил, что иранскому народу своим противостоянием удалось преодолеть иностранные, природные проблемы и болезнь.
Рухани назвал борьбу с коронавирусом, поражение санкций, улучшение жизни народа и доработку важных экономических проектов основными приоритетами администрации за оставшиеся четыре месяца до президентских выборов.
Президент Ирана поблагодарил народ за соблюдение протоколов, отметив, что коронавирус ещё уносит жизни в стране, и всем надо соблюдать рекомендации Национального штаба по борьбе с коронавирусом.
Он также выразил надежду на массовое производство собственной вакцины от Covid-19 до конца весны.
Напомним, в настоящее время совершается вакцинация рисковых групп с иностранными вакцинами.
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