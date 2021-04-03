Рухани высоко оценил противостояние иранского народа экономическому давлению

Он на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом в субботу отметил, что иранскому народу своим противостоянием удалось преодолеть иностранные, природные проблемы и болезнь.

Рухани назвал борьбу с коронавирусом, поражение санкций, улучшение жизни народа и доработку важных экономических проектов основными приоритетами администрации за оставшиеся четыре месяца до президентских выборов.

Президент Ирана поблагодарил народ за соблюдение протоколов, отметив, что коронавирус ещё уносит жизни в стране, и всем надо соблюдать рекомендации Национального штаба по борьбе с коронавирусом.

Он также выразил надежду на массовое производство собственной вакцины от Covid-19 до конца весны.

Напомним, в настоящее время совершается вакцинация рисковых групп с иностранными вакцинами.

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