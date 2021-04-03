3 апр. 2021 г., 11:29
Journalist ID: 2177
News Code: 84282197
0 Persons

Сборная Ирана по прыжкам на батуте входит в пятерку мировых лидеров

Сборная Ирана по прыжкам на батуте входит в пятерку мировых лидеров

Киш, 3 апреля. ИРНА — Главный тренер сборной Ирана по прыжкам на батуте Насер Хезри заявил в субботу, что иранские спортсмены входят в пятерку лидеров мировой прыжки на батуте.

Спортсмены этого вида спорта в настоящее время находятся в Кише в форме 11-дневного лагеря и готовятся к результатам отборочных Азиатских игр к Олимпийским играм 2021 года.

На острове Киш на юге Ирана стартовал 11-дневний тренировочный сбор национальной сборной Ирана по прыжкам на батуте под руководством Насера Хезри. Иранские спортсмены готовятся к отборочному турниру на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио.

Азиатский турнир по прыжкам на батуте пройдет в июне текущего года в Китае.

По словам Хезри, иранские спортсмены имеют хорошие шансы завоевать олимпийскую путевку.

Прыжки на батуте — сложно-координационный вид спорта, включающий в себя индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, прыжки на акробатической дорожке и прыжки на двойном мини трампе.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 3 =