Сборная Ирана по прыжкам на батуте входит в пятерку мировых лидеров

Спортсмены этого вида спорта в настоящее время находятся в Кише в форме 11-дневного лагеря и готовятся к результатам отборочных Азиатских игр к Олимпийским играм 2021 года.

На острове Киш на юге Ирана стартовал 11-дневний тренировочный сбор национальной сборной Ирана по прыжкам на батуте под руководством Насера Хезри. Иранские спортсмены готовятся к отборочному турниру на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио.

Азиатский турнир по прыжкам на батуте пройдет в июне текущего года в Китае.

По словам Хезри, иранские спортсмены имеют хорошие шансы завоевать олимпийскую путевку.

Прыжки на батуте — сложно-координационный вид спорта, включающий в себя индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, прыжки на акробатической дорожке и прыжки на двойном мини трампе.