Аракчи: Иран не будет вести переговоры с США

«Встреча в Вене, на которой будет присутствовать иранская делегация, является встречей Совместной комиссии по иранской ядерной сделке, которая будет проводиться с целью изучения возможности возвращения Соединенных Штатов в ядерную сделку», - сказал он.

«Соединенные Штаты не могут присутствовать ни на одном заседании с участием Ирана, включая заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке, и это несомненно», - отметил он.

«Стремятся ли другие стороны в этом Соглашении к двусторонним или многосторонним консультациям о том, что следует делать Соединенным Штатам, будь то в Вене или где-либо еще, не наше дело», - добавил он.

По его словам, «иранская делегация не будет вести никаких переговоров с американской делегацией ни на каком уровне».