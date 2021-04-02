Иран: отмена санкций США - первый шаг к возрождению ядерной сделки

18-е заседание Совместной комиссии по иранской ядерной программе под председательством заместителя генерального секретаря Службы иностранных дел Европы Энрике Мора прошло в присутствии представителей Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана на уровне заместителей министров иностранных дел.

Участники встречи в соответствии с совместным заявлением министров от 21 декабря 2020 года рассмотрели перспективу полного возвращения США в ядерную сделку и подтвердили свою готовность решать этот вопрос коллективными усилиями.

Заместитель министра иностранных дел, который возглавлял делегацию из Ирана на этой встрече, объясняя принципиальные позиции страны, назвал отмену санкций США первым шагом к возрождению ядерной сделки и заявил, что Иран предпримет шаги по обеспечению ядерной компенсации, как только санкции будут сняты.

«Нет необходимости в каких-либо переговорах по возвращению США ядерную сделку, и путь США в этом отношении достаточно ясен. Так же, как США вышли из соглашения и ввели незаконные санкции против Ирана, они могут вернуться к соглашению и положить конец нарушению», - сказал он.